La Louvière: une élève de 13 ans poursuivie pour le harcèlement téléphonique de sa directrice

L’enquête fait suite à une plainte déposée par la directrice de l’école en vue de protéger son élève qui se disait elle-même victime de harcèlement. Elle a déterminé que les milliers de messages, d’appels et courriels reçus par la directrice provenaient en fait de la jeune adolescente. Des messages d’insultes, à caractère sexuel ou menaçant étaient ainsi envoyés sur son portable mais aussi par courriels à ses proches ou à ses collègues. L’élève, âgée de 13 ans à l’époque des faits, a poussé à bout la directrice de l’école, qui tentait de l’aider.

L’affaire judiciaire, ouverte en septembre 2013, a mené à des perquisitions au domicile de la jeune fille, permettant ainsi de mettre un terme au harcèlement. Mais depuis la révélation des faits, la directrice de l’école est en incapacité de travail. Elle souffre d’un grave stress post-traumatique qui lui occasionne des troubles amnésiques.

« Ma cliente attendait des excuses sincères et des réponses à ses questions, surtout les raisons qui ont poussé cette élève à faire preuve d’autant de sadisme à son égard alors qu’elle faisait tout pour lui venir en aide », a indiqué Me Franck Discepoli, conseil de la directrice. L’audience de ce mardi devant le tribunal de la jeunesse est une étape essentielle à sa reconstruction. « L’élève a aujourd’hui 17 ans, elle a pu mûrir et aurait pu expliquer les faits à ma cliente et au tribunal mais elle est restée dans son mutisme. C’était glaçant. Cette jeune fille était sadique ! »

Le ministère public a réclamé qu’une étude psychologique soit réalisée sur la jeune fille et que des mesures éducatives lui soient imposées telles qu’un suivi psychologique et le suivi d’une thérapie de groupe sur la gestion globale de la violence.

Le jugement est attendu dans un mois.