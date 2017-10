Belgique-Chypre: Chadli, T. Hazard et Batshuayi titulaires (direct à 20h45)

Ciman et Tielemans reçoivent également leur chance. Vertonghen est capitaine. R. Lukaku et De Bruyne sont sur le banc. Suivez la rencontre en direct à 20h45.

Les Diables rouges terminent leur campagne qualificative au Mondial 2018 ce mardi, au stade Roi Baudouin, contre Chypre (20h45). Les joueurs belges comptent célébrer leur qualification avec leurs supporters comme il se doit, tout en essayant d’établir plusieurs records au passage.

Au niveau sportif, cette rencontre doit aussi permettre à la Belgique de s’assurer un statut de tête de série en vue du tirage au sort du 1er décembre à Moscou. Le sélectionneur Roberto Martinez l’a suffisamment rappelé depuis le début de ce rassemblement : il veut figurer dans le pot 1.

Deux éléments peuvent compléter la fête. Une victoire permettrait aux Diables Rouges de terminer la campagne avec 28 points (sur 30), un record pour l’équipe nationale belge. De plus, Hazard, Mertens et consorts auront dans le viseur le record de buts marqués en qualification. Depuis dimanche et le succès 5-1 de l’Allemagne sur l’Azerbaïdjan, la barre est fixée à 43 réalisations. Les Diables Rouges ont pour l’instant fait trembler les filets à 39 reprises. En marquant 5 buts, ils s’empareront de ce record. 5-0, c’est justement le score de la dernière visite de Chypre en Belgique…

La composition

Courtois, Meunier, Alderweireld, Ciman, Vertonghen (c), Witsel, Tielemans, T.Hazard, E.Hazard, Chadli, Batshuayi

Privé de Yannick Carrasco, suspendu, et de Marouane Fellaini, touché au genou gauche, Roberto Martinez doit aussi tenir compte de paramètres individuels qui le forcent à revoir ses plans contre Chypre.

Thomas Vermaelen, qui n’a pas encore joué la moindre minute avec le Barça, mais titulaire à Sarajevo, est préservé ; à charge de Laurent Ciman d’assumer la fonction de pion central dans une défense à trois fixée devant le rectangle de Thibaut Courtois et complétée par la solide paire de Tottenham (Toby Alderweireld-Jan Vertonghen).

Ce dernier, qui fête sa 97e sélection internationale (nouveau record belge), voit Nacer Chadli débouler sur un flanc gauche délaissé momentanément par « YFC », tandis que, dans l’autre couloir, l’inamovible Thomas Meunier est évidemment titularisé.

Le retour de suspension d’Axel Witsel compense le retrait sur blessure de « Big Mo ». Pas de Kevin De Bruyne à ses côtés, par contre puisque c’est Youri Tielemans (auteur d’une excellente montée au jeu samedi) qui se saisit de la création et de la percussion.

Pas de « HLM » non plus en pointe puisque malgré le retour dans le noyau de Romelu Lukaku, c’est bien Michy Batshuyai, buteur à Sarajevo pour sa première titularisation dans une partie officielle, qui est confirmé au poste de numéro 9. Il est soutenu par… une paire de Hazard ! Thorgan fête sa toute première titularisation en formant un binôme avec Eden.

Le match de samedi en Bosnie-Herzégovine a mis en lumière les atouts offensifs des Diables tout en condamnant encore une approche défensive parfois trop imprudente. Qu’en sera-t-il ce mardi soir, alors que la Belgique vise un record de points (28 sur 30), un record de buts (il faut en marquer 5 pour dépasser les 43 goals de l’Allemagne) et une présence dans le pot 1 lors du tirage au sort de la phase finale du Mondial russe (un partage suffit) ?