Les transports en commun toujours fort perturbés en soirée: le point

La circulation des transports en commun est toujours sérieusement perturbée et la mobilité sensiblement entravée mardi soir, alors qu’on s’achemine vers la fin de la journée d’action syndicale contre le gouvernement décidée par la CGSP.

Le trafic ferroviaire où le mouvement de grève doit se terminer vers 22h, est perturbé sur tout le réseau. Certaines lignes sont même fortement perturbées, notamment au sud du pays. Entre 18h et 19h, un train sur trois a circulé en Wallonie. En Flandre, près de 60% des trains ont roulé. Il n’y a par contre eu aucun train sur l’axe Namur-Liège et très peu sur Charleroi-Mons.

Les voyageurs qui, en raison du mouvement de grève de mardi, n’auront pas pu prendre leur train ou auront subi un retard de 60 minutes ou plus, pourront demander un remboursement à la SNCB.

En Wallonie, sur le réseau TEC, la situation est identique à ce qu’elle était dans l’après-midi. Le trafic des bus et des métros était toujours fortement perturbé, notamment à Charleroi, à Liège et dans le Borinage, du côté de Mons et dans le Centre.

A Bruxelles, seule la ligne 1 du métro roule à une fréquence réduite d’une rame toutes les dix minutes, indique la STIB dans son point de 17h45. Aucun bus ne circule et pour ce qui est des trams, les lignes 3, 4, 7 (limitée à Centenaire), 82, 92 et 94 sont desservies, également à fréquence réduite.

Sur les routes, on comptait encore une petite soixantaine de kilomètres de files vers 20h, selon Touring Mobilis, essentiellement autour et dans Bruxelles, où le trafic est encore chargé. Le dernier match de la campagne de qualification des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2018 se joue précisément en soirée au stade Roi Baudouin, non desservi par les transports en commun en raison de la grève.