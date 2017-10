Junior filme son crash à 200km/h sur le circuit: miraculé, le jeune père de famille a diffusé la vidéo sur internet

Les images sont extrêmement impressionnantes. Une Audi lancée à toute allure sur le circuit de Chimay termine sa course dans une prairie après avoir fait plusieurs tonneaux. Le conducteur est miraculeusement indemne. Sa dashcam a filmé toute la scène. La vidéo, postée sur sa page Youtube, a été vue plus de 40.000 fois.

Les images, glaçantes, ont été filmées au début du mois de septembre. On y voit une Audi RS3 s’engager sur le circuit routier de Chimay. Lancée à vive allure, cette dernière ne marque pas le STOP et termine sa course dans une prairie après avoir effectué plusieurs tonneaux. La vidéo a été vue plus de 40.000 fois à l’heure d’écrire ces lignes. Elle a fait le tour de la toile, a été visionnée à l’étranger, principalement au Royaume-Uni et en Allemagne.

