Notre grand sondage un an avant les communales: Ecolo crée la surprise à Bruxelles

Rédaction en ligne

Petite révolution en marche à la Ville de Bruxelles. D’après notre sondage exclusif Sudpresse-RTL-iVox, le PS implose totalement, le cdH et le MR perdent des plumes. En revanche, ce sont les écologistes de la Ville qui semblent rafler la mise. Ils arrivent largement en tête de notre enquête d’opinion. DéFI et le PTB progressent également de façon plus que respectable auprès des électeurs bruxellois.