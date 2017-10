Une grève déclenchée ce mercredi matin au centre de distribution de Tournai

Après une déclaration en réunion de concertation et le dépôt d’un préavis de grève, une grande partie des postiers de Froyennes (Tournai) a arrêté le travail ce mercredi matin.

«En cause, un manque de communication, de reconnaissance, de matériel, de personnel et la pression constante du management local. Il est temps que la direction de Bpost descende, au sens propre comme au figuré, et s’inquiète du bien-être du personnel de Tournai Mail», indique Luc Vanhaverbeke, responsable syndical régional de la CSC Transcom-Hainaut.