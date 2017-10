Météo: encore de la grisaille mais le soleil et la chaleur (!) arrivent pour le week-end

Les maxima seront compris entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales de 40 à 55 km/ h.

Jeudi matin, un peu de pluie ou quelques averses pourront occasionnellement se produire, surtout dans l'est du pays. Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec et on prévoit un ciel partiellement à très nuageux. Les maxima seront compris entre 13 et 17 degrés. Le vent, d'abord modéré de secteur ouest, deviendra faible de secteur sud-ouest.

Vendredi, les nuages seront encore majoritaires en matinée, puis le soleil finira par s'imposer dans le courant de l'après-midi. Il fera sec et plus doux, avec des maxima proches de 19 degrés dans le centre.

Ce week-end, l’IRM prévoit un temps généralement ensoleillé. Il fera chaud pour la saison avec des maxima proches de 20 ou 21 degrés. Dimanche, nous pourrions gagner 1 ou 2 degrés supplémentaires.Le vent sera faible à modéré de sud.

Lundi devrait également être une belle journée ensoleillée, avec seulement quelques champs nuageux d'altitude. Le mercure atteindra souvent les 22 ou 23 degrés.