Charleroi: 7 ans de prison pour un jeune poursuivi pour plusieurs agressions, vols, trafic de stupéfiants

Le prévenu était à peine majeur en août 2016, lorsqu’il a commis ses premiers méfaits. Avec plusieurs complices, il avait ainsi agressé un jeune homme à Lambusart (Fleurus), n’hésitant pas à lui porter des coups de crosse au menton avec son arme pour s’emparer d’un sac contenant des effets personnels.

Gianni T. était également poursuivi pour l’agression d’un jeune handicapé mental à qui il avait volé un gsm, ainsi que pour le braquage de l’épicerie Sun7 de Sambreville qui devait servir, selon ses dires, «à financer une petite soirée avec des copains». Ces deux vols avec violence ont entraîné des séquelles de longue durée pour les victimes, ce qui portait l’échelle des peines entre 3 et 20 ans de prison.

Coups, vol, trafic de stupéfiants

Le parquet, qui a qualifié le prévenu de «polycriminel», l’estimait également coupable de plusieurs faits de coups sur des mineurs, d’un vol de gsm dans une école, de harcèlement et de trafic de stupéfiants. Selon le substitut Vervaeren, des sms prouvent le commerce de drogue mais également plusieurs autres faits, puisqu’il s’en vantait dans ses conversations.

Vu la gravité des faits et leur nature variée, le ministère public a requis 7 ans de prison ferme.

Me Kathleen Colin, conseil de Gianni C., a rappelé que quatre agressions (commises en six jours) l’avaient été alors que son client était en fugue. L’avocate a contesté une partie des faits avant de solliciter une peine de travail. Le tribunal a toutefois retenu le caractère polycriminel du jeune prévenu, la répétition des faits et sa facilité de passage à l’acte. Gianni T. écope finalement de 7 ans de prison ferme, comme l’avait requis le parquet.