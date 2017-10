Un fumeur quotidien vit moins longtemps et en moins bonne santé qu'un non-fumeur

Belga

Fumer au moins une cigarette par jour impacte fortement l’espérance de vie et diminue surtout les années passées en bonne santé, ressort-il d’une étude menée par l’Institut scientifique de santé publique (ISP) et relayée mercredi. L’Institut a comparé les espérances de vie des hommes et des femmes non-fumeurs âgés de 15 ans avec celles des fumeurs quotidiens du même âge.