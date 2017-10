Les Tabich liés aux attentats du 22 mars

Tc

La fratrie bruxelloise Tabich et une quatrième personne ont été emmenées pour audition par les services antiterroristes, ce lundi. Seul Brahim Tabich a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt ce mardi. Il est soupçonné d’avoir fourni les composants qui ont permis la fabrication de l’explosif TATP utilisé dans les attentats du 22 mars 2016. Son frère, Ali Tabich a déjà été condamné pour participation aux activités d’un groupe terroriste dans le cadre du CIB ; le Centre islamique belge ; et sa filière « Tabich ».