Un accident de la route s’est produit ce mercredi à Chênée, au niveau du carrefour de la rue de la Station et du quai Henri Borguet. Une voiture et une moto se sont percutées. Le motard est décédé. Des déviations ont été mises en place par la police de Liège.

Un tragique accident de la route s’est produit ce mercredi après-midi à Chênée, à hauteur du carrefour entre la rue de la Station et le quai Henri Borguet.

Une voiture et une moto se sont percutées peu avant 15 heures ce mercredi. Le motard est décédé des suites de ses blessures, nous confirme-t-on à la police Liège qui précise que des déviations ont été mises en place. Les services de secours étant toujours sur place.

« La rue est fermée dans les deux sens à la circulation, ainsi qu’à son carrefour avec la rue Beaufraipont, indique la police. Nous vous conseillons d’éviter le centre de Chênée, et de le contourner via le tronçon d’autoroute entre la sortie 39 Chênée et la sortie 38 rond-point des Grosses Battes. »