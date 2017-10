Brussels Airport investit 52 millions d'euros dans de nouvelles passerelles d'embarquement

L’aéroport va remplacer 24 passerelles de la jetée B datant de 1992 par de nouveaux équipements. Cet investissement s’avère nécessaire en raison des aéronefs modernes qui deviennent de plus en plus grands.

Deux tiers des nouvelles passerelles seront composées d’un double pont «offrant plus de confort aux passagers et une plus grande efficacité opérationnelle pour les compagnies». Les portes 31 et 33 seront pour leur part équipées d’une triple passerelle, spécialement conçue pour l’A380, mais qui peut également opérer pour d’autres gros porteurs (A330, A350, Boieng 777, Boeing 787). Ces deux dernières sont déjà en cours d’installation depuis cette semaine.

Le remplacement des vingt-deux autres passerelles d’embarquement débutera fin 2018. L’opération, qui se déroulera en plusieurs phases, doit prendre fin en 2022.