Mouscron: Jarry assure le show du début à la fin

C. P.

Pour la deuxième fois un an, Jarry retrouvait le public Mouscronnois au Marius Staquet. Son one-man-show « Atypique » a beaucoup fait rire les centaines de spectateurs venus rire et l’applaudir lors de sa représentation. Aimable, déjanté, heureux, Jarry a confié s’être beaucoup amusé lors de ce spectacle. À la vue des innombrables fous rires et des situations atypiques, on n’en doute pas une seule seconde.