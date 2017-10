Deux aérostiers suisses battent le record du monde de ballons à gaz détenu par des Belges

Les aérostiers suisses Laurent Sciboz et Nicolas Tièche, qui forment l’équipe Fribourg Challenge, ont battu mardi le record du monde de distance parcourue avec un ballon à gaz de compétition. Ils ont parcouru 3.666 kilomètres. Ils ont ainsi dépassé le record de 3.400 kilomètres que détenaient les Belges Robert Berben et Benoît Siméons depuis 2005.

Par la même occasion, ils ont remporté la compétition de l’America’s Challenge dans laquelle ils concouraient, a annoncé mercredi leur équipe de soutien et de communication.

Les deux hommes ont décollé dimanche d’Albuquerque dans l’Etat du Nouveau-Mexique, au sud-ouest des Etats-Unis. Leur ballon s’est posé mardi dans les environs de Labrador City, dans l’est du Canada, après 59 heures et 35 minutes de vol. Ils ont franchi le cap des 3.400 kilomètres alors qu’ils survolaient la taïga canadienne, dans une zone très sauvage constituée de nombreux lacs.

Une quinzaine de personnes assistent Laurent Sciboz et Nicolas Tièche. Notamment, la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg apporte son expertise dans la physique du ballon, ainsi que les simulations numériques permettant d’optimiser les trajectoires et l’utilisation du sable pour gérer l’altitude du ballon. L’équipe compte aussi des spécialistes en météo et en tactique.