« J’ai triché pour aider des candidats… », a avoué Christophe Dechavanne, le présentateur de la « Roue de la fortune » de 2006 à 2011. « Dans la Roue de la fortune, je leur disais : Poussez la roue plutôt comme ça, sinon vous allez faire banqueroute ». Dans les colonnes du Parisien, Dechavane a précisé sa pensée. « La seule chose que je peux avouer, c’est d’avoir voulu aider, une fois dans ma carrière, en finale de La Roue de la fortune, une agricultrice qui me fendait le cœur, une gamine qui élevait seule ses neuf vaches et avait eu toutes les peines du monde à monter à Paris pour l’émission. Elle m’émouvait tellement que je ne pouvais pas la laisser repartir les mains vides. Alors, en finale, pour gagner la voiture, je lui ai soufflé un indice à l’oreille. »

Lahaye : « je peux comprendre »

De la triche dans les jeux TV… Mais pour l’animateur-star de la RTBF, Jean-Louis Lahaye, le geste de Christophe Dechavane est compréhensible : « Lui n’en retire rien de cette victoire, il ne gagne rien en plus », a confié Jean-Louis Lahaye au SoirMag. « Lorsque vous êtes à côté de quelqu’un et vous sentez qu’il va se louper, vous avez envie de lui donner un coup de pouce. Donc, parfois, il est possible que la limite soit franchie en faisant un petit clin d’œil ou en changeant de ton. Mais Dechavanne n’a pas volé qui que ce soit ! Ce n’est pas un crime de lèse-majesté, c’est l’argent de la production et il est destiné aux candidats. Si le candidat gagne, tant mieux pour lui et le téléspectateur est aussi heureux de voir le participant repartir avec une voiture plutôt qu’avec rien. »