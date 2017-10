Leur citytrip tourne au cauchemar: Mathilde et ses amies sont restées coincées à Séville, elles fustigent Ryanair

« J’ai vécu une expérience plus qu’horrible avec Ryanair. Je ne souhaite à personne de vivre ça », explique l’étudiante. « Notre vol était prévu ce mardi à 17h20 vers Charleroi. Nous sommes montées dans l’avion. Et là, le pilote nous a annoncé qu’il y avait une grève des contrôleurs aériens français et qu’il allait nous donner plus d’infos dans 2h40… » Le début du calvaire pour Mathilde et ses amies.

> De retour en Belgique, elle découvre que Ryanair n’interviendra pas.

> Ryanair, de son côté, donne une autre version.