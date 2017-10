Aldi passe à l'offensive: la chaîne va opérer de nombreux changements

Finie l’image de hard-discounter pur et dur : Aldi a décidé de promouvoir non seulement ses prix bas mais aussi la qualité de ses produits. La chaîne va donc lancer une vaste campagne de publicité nationale sur différents supports pour promouvoir ces produits et leur qualité indéniable.

À noter tout de même que seulement 1080 consommateurs ont participé à cette analyse : ils étaient invités à déguster à l’aveugle, un peu comme nous vous le proposons dans nos tests du Maxx. Et les résultats sont… favorables à Aldi.

Aldi a déjà retravaillé le look de ses magasins, a intégré comme son concurrent Lidl des produits de marque nationale. Reste donc à mieux partager ces réalisations. Et notamment sur la qualité des denrées proposées qui est aujourd’hui un des critères de plus en plus exigés par les clients. Mais Aldi n’entend pas pour autant ne pas mettre en avant ses prix bas.

