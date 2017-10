La saison des ouragans n'est pas terminée: Ophelia se dirige vers... l'Europe et pourrait frapper en début de semaine prochaine

La saison des ouragans n’est pas terminée, et l’Europe pourrait prochainement faire connaissance de l’un d’entre eux. Mais si cela se confirme, on sera loin des situations apocalyptiques connues ces derniers mois outre-Atlantique.

Comme l’explique la chaîne météo, une tempête tropicale, nommée Ophelia, s’est formée dans l’océan Atlantique ce mardi. Celle-ci se dirige vers les îles portugaises des Açores et pourrait approcher l’Europe en début de semaine prochaine, comme l’illustre le schéma ci-dessous.

La tempête devrait atteindre le stade d’ouragan de catégorie 1 (sur 5), et ensuite diminuer. Il est difficile, avec les modèles actuels, de connaître la trajectoire précise de l’ouragan. Il pourrait se diriger vers le Portugal ou, scénario plus probable, vers la Bretagne et l’Angleterre.

Concrètement, "Ophelia devrait tout de même être à l'origine d'un temps très perturbé sur l'ouest de l'Europe la semaine prochaine, mais il est encore trop tôt pour se prononcer sur les conséquences possibles en France".