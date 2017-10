L'ouvrier agricole avait tué 79 porcelets en se jetant dessus (photos et vidéo): il vient d'être condamné à 18 mois de prison

Début 2016, une vidéo était arrivée sur les réseaux sociaux et avait choqué énormément de monde. Elle a été tournée dans un élevage porcin espagnol. On pouvait y voir un ouvrier agricole de 22 ans, limite obèse, se jetant sur des porcelets vivants. Il avait tué ainsi 79 animaux. Il vient d’être condamné…

À l’époque, la police avait été alertée parce que l’homme et son complice, un Lituanien de 19 ans, avaient posté la vidéo sur WhatsAPP. Selon les enquêteurs, 19 des animaux de cet élevage d’Almería avaient été tués instantanément après avoir été écrasés par le fermier. Et 53 autres étaient morts plus tard de blessures.

Un tribunal espagnol vient de condamner l’homme à la prison pour 15 mois.

« Ces comportements sont cruels et injustifiables », a estimé le tribunal.

L’homme sera banni de tout métier touchant aux animaux pour une période de 3 ans et demi.

Les deux hommes devront également payer une compensation de 60 euros par animal tué.