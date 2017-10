La CGSLB s'opposera à l'introduction d'un service minimum à la STIB

«L’insatisfaction de l’usager face aux actions de grèves dans les transports en commun est une réalité et la CGSLB y est particulièrement sensible. Lorsque nous prenons l’initiative de telles actions, nous intégrons toujours cet aspect important dans notre processus de prise de décision. Nous sommes disposés à continuer cette réflexion avec tous les interlocuteurs, nos collègues des autres syndicats, la direction et le gouvernement bruxellois, à condition que les droits syndicaux fondamentaux soient respectés», ajoute le syndicat, selon lequel le droit de grève est «essentiel et non discutable».