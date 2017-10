Les soins palliatifs: gérer au mieux la douleur

Le 8 octobre, c’était la journée des soins palliatifs. L’occasion de se pencher sur ces soins associés à la maladie et trop souvent méconnus.

Il y a quelques jours, le monde a donc consacré une journée aux soins palliatifs. « Un jour d’action pour « célébrer » et soutenir l’accompagnement et les soins palliatifs à travers le monde », explique Christel Schievenin, infirmière responsable en soins palliatifs à la CSD (Centrale de Soins à Domicile), de Solidaris. « Nous espérons, par le biais de cette journée, une sensibilisation autour de ce thème encore délicat que sont les soins palliatifs. Nous souhaitons aussi tout simplement une meilleure communication et une information transparente autour de ce sujet. Nous aimerions « casser » les idées préconçues. Aujourd’hui, aborder les soins palliatifs peut encore s’avérer délicat pour une grande partie de la population », ajoute-t-elle.

De quoi parle-t-on au juste ? On définit les soins palliatifs par des soins actifs, évolutifs et délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave, évolutive et avancée. Ils visent au maintien de la qualité de vie.

Mourir à domicile

« Il incombe au médecin d’attester que le patient est bien dans des conditions de soins palliatifs à domicile. Certains critères tels que l’espérance de vie, l’évolution de la pathologie, le non-acharnement thérapeutique, souhaiter mourir à domicile… sont pris en compte », explique Aurélie Innaurato, responsable du département Maintien à Domicile, à la CSD. « Cette attestation permettra au patient de bénéficier du forfait palliatif délivré par la mutuelle (652,53€), renouvelable une fois après un mois ainsi que d’autres avantages financiers. Ce forfait est destiné à couvrir les frais médicaux, de médicaments, de matériel médical et de soins auxiliaires. Si le patient nécessite des soins infirmiers, lui aussi devra attester qu’il débute une prise en charge palliative chez le patient, pour que celui-ci, « reconnu » palliatif, puisse bénéficier de la gratuité des prestations », précise-t-elle encore.

Qui décide si les soins palliatifs peuvent se faire à domicile plutôt qu’à l’hôpital ? « Cette décision est prise d’un commun accord entre le patient, la famille et le médecin », ajoute l’infirmière.

Sur le terrain, la CSD dispose d’une équipe de soins infirmiers référente en soins palliatifs qui intervient 7j/7 et 24 h/24 en cas de besoin. Cette équipe est composée de 5 infirmier(e)s et une responsable d’équipe.