E19/E42: 41 km de bouchons mercredi, chaos sur les routes montoises

Des dizaines de kilomètres de bouchons, des heures de file... Ce mercredi, le chaos régnait sur les routes de Mons-Borinage. Et ça n’ira pas en s’améliorant. L’échangeur d’autoroute de Saint-Ghislain est en effet fermé ce jeudi soir jusqu’à lundi matin. Où va aller le flot de voitures ? Sur la route de Wallonie, toujours en travaux et très embouteillée ? La rue de Ghlin ? Fermée, elle aussi. Deux solutions, la très fréquentée rue de Mons, à Boussu, ou bien l’axiale boraine. Bouchons en perspective.

Les automobilistes ont dû prendre leur mal en patience, ce mercredi. Quelque 27 km de bouchons ont été recensés par Trafiroutes entre Mons et Bruxelles ! Temps de parcours moyen pour faire Hautrage-Mons via l’autoroute : une heure, à tout le moins. En effet, un nouveau chantier a provoqué de gros ralentissements, entre Mons et Obourg, sur 8 km, en direction de Bruxelles. La fin des travaux est prévue pour fin novembre. Dans l’autre sens, sur l’E42 entre Mons et Saint-Ghislain, la circulation se fait toujours péniblement sur deux bandes jusqu’au 18 de ce mois.

