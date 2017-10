La FrancOdyssée, entre Rhône et Saone, vous emmène à Lyon !

Ce samedi, la FrancOdyssée met le cap sur Lyon, ancienne capitale des Gaules. On y célèbre encore son commerce de la soie et son Guignol mais Lyon est surtout devenue l’une des villes attractives de France, de par son dynamisme. Une ville qui bouge au niveau économique, culturel et gastronomique. Le tout à seulement quatre heures de TGV de Bruxelles.

Commencez par la visite de la vieille ville, à flanc de la colline de Fourvières pour y admirer le plus beau panorama de la ville. Vous pouvez y monter à pied, bien sûr.

Le centre ville étant assez peu étendu, vous pouvez solliciter vos mollets pour arpenter la cité de long en large. Mais vous pouvez aussi y accéder grâce à un funiculaire sur rail. Lorsque vous en ressortirez, vous vous trouverez pile au pied de la basilique de Fourvières, élevée au milieu du 19 e et dédiée à Marie.

Derrière la basilique se trouve le panorama qui plonge sur toute la ville actuelle. Vous y verrez au loin la place Bellecour, place centrale pour tous les lyonnais. Pour l’anecdote, c’est d’ailleurs sur cette place que Claudio Capéo a tourné le clip de son tube Un homme debout. Votre regard plongera également sur la Saône et un peu plus loin, sur quelques tours qui dominent le paysage, l’équivalent pour Lyon de la Défense à Paris.

En redescendant vers le centre, passez par le magnifique jardin du Rosaire avant de vous perdre dans les rues du vieux Lyon à la découverte des traboules.

Ces traboules, typiques de Lyon, sont des passages privés. Clos par une porte, ils permettent de passer d’une rue à l’autre. Et, même s’ils sont privés, de nombreux propriétaires vous permettent d’accéder à cette richesse urbanistique.

Au coeur de la vieille ville, ne manquez pas de faire un arrêt à la maison Brochier, célèbre pour le commerce de ses pièces de soie, commerce qui a fait la renommée de la ville jadis. La famille Brochier perpétue aujourd’hui une tradition née au 16 e siècle.

C’est Guignol !

Guignol reste l’un des personnages phares de la ville. De nombreux Guignols sont encore disséminés dans la ville pour le bonheur des plus petits et de leurs parents.

Créé au début du 19 e siècle, savez-vous que Guignol a été créé par un arracheur de dents dans les foires ? La marionnette distrayait les patients qui, ainsi, ne sentaient plus la douleur !

Guignol et son compagnon Gnafron, poursuivis par la gendarme Pandore font même l’objet d’un Petit Musée au coeur de vieille ville ! Dany, lyonnaise pure souche, l’a créé il y a quelques années avec son mari. Vous y apprendrez sur deux étages comment est fabriqué Guignol !

Lyon, une ville à la Confluence…

Au delà de la vieille ville, Lyon est aussi une ville en plein renouveau. Longtemps délaissé par les lyonnais parce qu’industriel, le quartier Confluence est en train de renaître grâce à un redéploiement de commerces, de zones habitables, de restaurants ou d’infrastures culturelles. La pointe de ce quartier, là où le Rhône et la Saône se rejoignent, a vu la naissance du Musée des Confluences. Bâtiment à l’architecture moderne, ce musée dédié aux sciences propose une exposition permanente qui questionne nos origines. Vous vous y trouverez notamment face à face avec un squelette de dinosaure ou de mamouth ! Le Musée des Confluences abrite également deux expositions temporaires.

De la Gastronomie à la Culture

A Lyon fleurissent les Bouchons. Ces restaurants typiques proposent à leur carte les plats typiques de la ville, basés surtout sur la viande. Des endroits hors du temps qui privilégient les plats du terroir, notamment la fameuse quenelle, mélange de brochet et de pâte, rôtie au four et servie avec une sauce à l’écrevisse. Le mot d’ordre des bouchons ? La convivialité et le partage. Et comme tout le monde peut s’autoproclamer “bouchon”, il existe même un label “Les bouchons lyonnais”. Ce label prouve que vous vous trouvez dans un établissement agréé par l’Office du Tourisme et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon. Le bouchon peut même être gastronomique, comme “Daniel et Denise”, celui de Joseph Viola, meilleur ouvrier de France. Présent en salle, il vous parlera de sa passion : son métier, son artisanat.

Lyon cultive aussi l’esprit grâce aux nombreuses manifestations culturelles qui rythment son année. Parmi les grands évenements, on retiendra :

- les Nuits Sonores, festival électro dans différents lieux de la ville qui draine un public jeune à la fin du mois de mai. Ce festival propose aussi des conférences, des work shops, etc.

- la fête des Lumières qui illumine la plupart de la ville au coeur de l’hiver et monopolise l’attention d’éclairagistes, designers, artistes plasticiens ou de rues.

- les quais du Polar, festival international de Lyon, qui réunit les plus grands auteurs français et étrangers d’un genre littéraire qui ne cesse de se réinventer.

Même après trois jours, on n’aura pas eu le temps de faire le tour de la ville. Il nous restera à découvrir le quartier de la Croix-Rousse ou le parc de la Tête d’Or. On aurait aussi voulu se perdre une demi-journée aux Halles, lieu de ventes de produits locaux et artisanaux. Qu’importe, on reviendra !

La FrancOdyssée à Lyon, à découvrir ce samedi, dès 16 h, sur VivaCité.