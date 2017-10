Mouscron: la ville recherche 4 grands sapins

C. P.

La ville de Mouscron a besoin de vous. À l’approche des fêtes de Noël et du marché de la Rénovation Urbaine, le Service Technique et les Ateliers Communaux sont à la recherche de 4 grands sapins d’une quinzaine de mètres pour les 4 centres-villes de l’entité. Alors, si vous en possédez un suffisamment grand et imposant dans votre jardin, n’hésitez pas à le faire savoir auprès du secrétariat des ateliers communaux.