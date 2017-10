C’est en milieu d’après-midi, ce jeudi, qu’une violente collision s’est produite le long de la Nationale 63 à Tinlot. D’après des témoins présents sur place, Une Peugeot et une camionnette Renault se sont percutées. Le choc, précédé visiblement de coups de klaxon, a été inévitable entre les deux véhicules.

Un des passagers de la voiture Renault est blessé suite au choc, mais ce sont surtout les trois passagers de la Peugeot qui auraient été blessés plus gravement. Les pompiers de la zone de secours Hemeco ont dû désincarcérer les occupants du véhicule, et c’est finalement vers 16h que la conductrice a été emmenée, par l’hélicoptère du Centre médicalisé héliporté de Bra-sur-Lienne, en milieu hospitalier. Celui-ci était arrivé très rapidement sur les lieux. La zone de police du Condroz a constaté les faits, géré et dévié la circulation de la N63 jusqu’à 16h15 environ.

