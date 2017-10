Alpha 22, le James Bond belge: Manu, un ancien policier infiltré, raconte comment il est devenu l'ami d'un tueur en série

Pendant dix ans, l’existence de « Manu » , un membre des unités spéciales de la police, a relevé de la schizophrénie. Il endossait des identités fictives afin de confondre les trafiquants de drogue et les pires criminels. C’est ainsi qu’il est devenu l’ami de Claudy Pierret.

Juin 2011, Claudy Pierret (62 ans) est condamné à vingt ans de prison pour les meurtres de Marie-José De Nocker en 1995 et de Yolanda Prinsen retrouvée à La Roche en 1999. « En fait, il avait déjà tué Maddy Hollanders. Mais ce crime était prescrit. Il a tué d’autres femmes par la suite. Mais on n’avait pas assez de preuves pour le juger. Personnellement, j’estime qu’il fait plus de dix victimes » , explique « Manu ».

Pour les besoins de l’enquête, ce policier undercover s’est lié d’amitié avec Claudy Pierret pendant un an… Un job à plein temps. « On se voyait quasiment tous les jours. Ce n’est pas moi qui ai décidé de faire cette mission. La hiérarchie choisit l’agent en fonction de ses compétences et de l’affaire. Je suis à l’aise dans les milieux marginaux » , souligne l’ancien flic qui publie ses mémoires en néerlandais : « Hoe ik de beste vriend van een seriemoordenaar werd » (Comment je suis devenu le meilleur ami d’un tueur en série), aux éditions Vrijdag.

