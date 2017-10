Élections à Comines-Warneton : deux femmes en duel ?

La situation politique de Comines-Warneton présente de nombreuses inconnues à un an de la convocation des citoyens aux urnes. La majorité a perdu, en cours de mandat, son leader Gilbert Deleu, pourvoyeur aux élections de 2012, de 2.885 voix. C’est Marie-Ève Desbuquoit qui a pris sa suite, elle qui comptait 1.599 voix en 2012. Ce qui la positionnait, dans la popularité auprès des électeurs, il y a 5 ans, après Chantal Bertouille, à la tête du MR. Cette dernière, avec ses 1.779 votes, était loin derrière Gilbert Deleu. Mais à présent les cartes pourraient bien être rebattues. L’heure du MR est-elle venue à Comines ? Rien n’est moins sûr. Les rivales s’expriment.

