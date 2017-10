«Plus besoin de traîner les ploucs derrière soi»: Eric Zemmour explique à sa façon les envies de séparatisme en Catalogne et en Belgique, «une création complètement artificielle»

Eric Zemmour sévit toujours dans certaines émissions de télé. C’est le cas sur Paris Première où il partage une chronique avec Eric Naulleau avec qui il partageait déjà une tribune dans « On n’est pas couché ». Cette fois, il dissertait sur la Catalogne et les séparatismes. Et la Belgique a une fois encore été l’une de ses cibles.

Eric Zemmour était invité à parler de la situation en catalogne et, partant de là, des velléités de séparatisme dans plusieurs pays. Et pour lui, tous les problèmes viennent du fait que depuis la fin du siècle dernier, on détruit l’Europe des États Nations issue des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Et d’énumérer : « Historiquement, nous passons notre temps depuis 20 ans à détruire les constitutions européennes précédentes. Je vais très vite: en 1989, le mur de Berlin s’effondre, les deux Europe se réconcilient, on a cassé l’Europe de 1945. À partir des années 1990, la Yougoslavie se fracture, la Tchécoslovaquie se sépare, on a cassé l’Europe mise en place en 1918 ».

Et il en vient à la Belgique, « qui est une création complètement artificielle, qui va finir par se séparer, entre Flamands et Wallons ».

Il cite aussi pêle-mêle : « l’Italie du nord qui n’en peut plus de traîner l’Italie du sud comme un boulet, la Catalogne aujourd’hui, et cetera. Il faut bien comprendre que c’est lié à la mondialisation: avant, les régions acceptaient une certaine solidarité, puisqu’il y avait un marché national qui leur permettait d’écouler leurs produits. Mais à partir du moment où l’on a un marché européen, voire mondial, on n’a plus besoin de traîner les ploucs, cela dit entre guillemets, derrière soi ».