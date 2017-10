Un homme s’était présenté au commissariat de Verviers pour avertir la police que son frère avait « commis une connerie », hier. Mais une visite au domicile du frère révélait que celui-ci était absent et que sa maman était en bonne santé.

Quelques heures plus tard, un autre homme se présentait à la police. Il disait ne pas avoir de nouvelles de sa sœur Laetitia depuis un certain temps. Or, il s’agissait de la compagne de l’homme qui avait affirmé à son frère avoir fait la « connerie ». Au domicile de Laetitia, la police a alors découvert son corps sans vie. Elle avait été frappée plusieurs fois avec un couteau.

Bien que présumé innocent, l’homme qui avait affirmé avoir commis la « connerie » est évidemment suspecté, d’autant qu’il est connu de la justice, selon la DH. Néanmoins, ce jeudi, il restait introuvable.