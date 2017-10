Une «Crêpes party» lancée dans les écoles à l'occasion de la journée mondiale de l'œuf!

Les écoles maternelles et primaires de Wallonie sont invitées à organiser une « Crêpes Party Saveurs Locales » dans le but de sensibiliser les élèves à la qualité de oeufs wallons et des produits locaux. L’opération, à l’initiative de l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W), est lancée à l’occasion de la Journée mondiale de l’oeuf, qui a lieu ce vendredi.

Les écoles de l’enseignement maternel et primaire qui souhaitent participer peuvent bénéficier d’un bon de 100 euros pour l’achat d’œufs, de farine, de lait et autres ingrédients nécessaires à la confection et à la garniture de crêpes, indique l’APAQ-W dans un communiqué vendredi. L’agence spécifie que les produits achetés grâce au bon à valoir devront être locaux et achetés dans des points de vente de proximité, dans la mesure du possible. Concrètement, il suffit aux écoles de s’inscrire à l’action « Crêpes Party Saveurs Locales » avant le 10 novembre sur le site de l’agence www.apaqw.be.

La campagne s’inscrit en toile de fond du récent scandale des œufs contaminés au fipronil, cet insecticide découvert cet été dans plusieurs exploitations avicoles alors qu’il est pourtant strictement interdit chez les animaux destinés à la consommation humaine.

L’initiative se veut par ailleurs complémentaire au lancement du nouveau Programme européen à destination des écoles financé par l’Union européenne et la Wallonie. Celui-ci permet de fournir et distribuer gratuitement du lait, des produits laitiers, des fruits et des légumes aux élèves des écoles maternelles et primaires de Wallonie. Ceci dans l’objectif de développer les habitudes alimentaires saines chez les enfants et de favoriser la consommation de produits issus de l’agriculture.

Outre cette sensibilisation dans les écoles, l’APAQ-W lance ce vendredi une campagne plus générale afin de promovoir la consommation d’oeufs auprès du grand public.