Belga

Le tribunal correctionnel d’Anvers a condamné vendredi l’ex-présentateur de télévision néerlandais Frank Masmeijer à huit ans de prison et 48.000 euros d’amende pour l’importation de 467 kilos de cocaïne via le port d’Anvers. Il a écopé d’un an de plus que ce qu’avait requis le ministère public. Le tribunal a demandé son arrestation immédiate.