Météo: magnifique week-end pour la promenade avec des températures de 22 à 24 degrés

Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux ce vendredi après-midi, mais l’Institut royal météorologique prévoit un temps sec. Un faible risque de quelques bruines persistera seulement sur le sud-est du pays. En fin de journée, des éclaircies plus nombreuses et plus larges sont attendues. Les maxima atteindront 16 ou 17 degrés en Ardenne, 19 degrés à la côte, et 20 ou 21 degrés ailleurs.

Ce vendredi soir, le ciel se dégagera complètement et restera généralement serein durant le reste de la nuit. En seconde partie de nuit, de la brume ou du brouillard pourrait se former dans l’extrême sud-est du pays. Les minima se situeront entre 8 ou 9 degrés en Ardenne et 12 ou 13 degrés ailleurs.

Samedi, on observera quelques champs nuageux en matinée dans le nord-ouest du pays, mais ceux-ci se dissiperont rapidement et le temps deviendra alors partout ensoleillé. Ce beau temps d’arrière-saison sera également accompagné de températures très douces avec des maxima de 17 degrés en Hautes-Fagnes, de 19 degrés à la côte, et jusque 21 ou 22 degrés ailleurs.

Dimanche, après dissipation des éventuels bancs de brouillard dans les vallées ardennaises, le temps sera ensoleillé et chaud pour la saison. Les maxima seront compris entre 18 ou 19 degrés sur le relief et 24 degrés en Campine.

Lundi, le temps deviendra à nouveau bien ensoleillé dans le courant de l’après-midi. On attend près de 24 degrés dans le centre du pays. Les températures reviendront vers des valeurs proches des 19 ou 20 degrés mardi, avant l’arrivée d’une zone de précipitations mercredi.