La publicité pour les paris pendant les transmissions de compétitions sportives sera désormais interdite

Belga

Le conseil des ministres a approuvé vendredi un avant-projet de loi et une série d’arrêtés royaux visant à mieux protéger le public des paris et jeux de hasard. Ainsi, peu importe le média, une compétition ne pourra plus faire l’objet de publicité pour les jeux de hasard et les paris durant sa transmission en direct. Cela signifie notamment la fin de la publicité pour des paris à la mi-temps d’un match.