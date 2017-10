Fausse alerte place Saint-Lambert: le périmètre est levé (vidéo)

La place Saint-Lambert a été évacuée ce vendredi, de 11 heures jusqu’à peu avant 14 heures, en raison de la présence d’un véhicule suspect. Toutes les précautions ont été prises et le robot de la brigade de déminage est intervenu. Il s’agissait d’une fausse alerte

Branle-bas de combat ce vendredi sur la place Saint-Lambert. Dans les environs de 11 heures, un témoin a signalé aux services de police que deux individus « au comportement suspect » venaient d’abandonner un véhicule (photo) devant le magasin Leonidas.

Le véhicule suspect. © M.G.

Toutes les précautions ont rapidement été prises : un périmètre de sécurité a été établi, bloquant les accès à la place depuis les rues Joffre, de Bruxelles, Léopold et la place du Marché.

De très nombreux policiers étaient sur place et ils ont procédé à l’évacuation de tous les magasins sur le coup de midi. Les Galeries Saint-Lambert ont elles aussi été fermées.

La brigade des démineurs (Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE) d’Oud-Heverlee) est arrivée sur place à la même heure et, peu de temps après, leur robot a brisé les vitres du véhicule (photo) et en a sorti des sacs. Des sacs qui ne contenaient rien de suspect.

Une fois toutes les vérifications d’usage effectuées, la place Saint-Lambert a été rouverte, à 13h45. Les magasins ont pu rouvrir leurs portes et la circulation a pu reprendre son cours.