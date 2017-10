Intervention sur le réseau de paiement de Worldline: la plupart des paiements électroniques par carte indisponible dans la nuit de dimanche à lundi

Le réseau et les systèmes de Worldline seront indisponibles lundi de 00h15 à 04h30 afin de réaliser une mise à jour du système informatique de paiement électronique, annonce Worldline dans un communiqué vendredi.

Durant cette période, il ne sera pas possible, pour les détenteurs de cartes belges, d’effectuer des paiements électroniques par carte (Bancontact, Maestro et la plupart des cartes de crédit) dans les magasins physiques et en ligne, ainsi que dans les stations-service. Les retraits d’argent aux distributeurs seront également impossibles, précise encore Worldline.

Ces opérations planifiées régulièrement par Worldline ont «pour but d’assurer la continuité du service, de garantir un fonctionnement optimal et d’améliorer en permanence le niveau de service».