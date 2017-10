Havré:des travaux vont entraîner des changements de circulation

· Venant de Binche via la N90 – Chaussée Roi Baudouin, rues Jules Antheunis, Paul Dufour, le Chemin de la Cure d’Air et la Chaussée du Roeulx vers Havré · Venant de Havré via la N538 – Chaussée du Roeulx, rues Georges Mabile, de Saint-Symphorien, Chemin d’Havré, rue des Résistants et Chaussée Roi Baudouin vers Binche.