D3 amateurs: Quévy-Mons espère un exploit à Couvin ce samedi

Victorieux à deux reprises depuis l’ouverture de la saison, à Braine et contre Waterloo, le RAQM espère maintenant franchir un cap supplémentaire : se payer le scalp d’un adversaire du top-5. L’occasion se présente ce samedi, avec le déplacement à Couvin, qui vient d’essuyer une première défaite.

Pour ce rendez-vous, Christ Bruno devra composer sans Lwangi (3/4) ni Radoncic (1/3), suspendus. Ruggeri et Aquila intègrent le noyau élargi. À Couvin, Olivier Defresnes note les retours de Leemans, requalifié, et de Sias, rétabli. Par contre, Vandermeulen et Meerpoel sont suspendus. « Nous devons montrer, dès ce week-end, que la défaite à Ganshoren n’était qu’un accident de parcours », explique le T1 fagnard. « Nous avions déjà eu une première mi-temps poussive, comme à Binche. Bizarrement, c’est toujours en déplacement le dimanche après-midi… »