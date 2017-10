La nature importante pour l'enfant

Les enfants passent moins de temps dans la nature, alors le CRIE de Mouscron organise des sorties tous les mois, pour que les jeunes puissent découvrir tous les bienfaits de la nature. Et il y en a pleins.

C. P.

Les enfants sont de moins en moins nombreux à se promener dans les rues ou dans les parcs après l’école. Ils ne sortent plus. La plupart, même s’il ne faut pas tous les mettre dans le même sac reste au domicile, à regarder la télévision, fait leurs devoirs ou joue avec papa maman. Mais force est de constater que les éclats de rire et les marelles n’ont pratiquement plus leur place dans les rues.

