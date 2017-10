Clément reverse l'argent de son anniversaire à la SPA de Comines

Nadine Salembier, présidente et fondatrice de la Société Protectrice des Animaux depuis plus de 30 ans, avait les larmes aux yeux après avoir appris qu’un jeune garçon, qui venait de fêter son quatorzième anniversaire, a décidé de lui faire un don de 70 euros.

Au lieu de s’acheter un jeu vidéo, le jeune Cominois a voulu offrir cet argent à la SPA de Comines afin de l’aider à continuer son combat pour le bien-être animal. « Si je fais ce geste, de donner mes 70 euros, c’est que j’adore les animaux, principalement les chiens de toutes races. Hélas, il n’y en a pas encore chez nous pour des raisons professionnelles de mon papa, mais ça viendra un jour. », a expliqué cet amoureux des animaux.

lA DIRECTRICE émue

« Mais nous possédons également des lapins à adopter » a rétorqué avec humour Nadine Salembier qui était très touchée par le geste de l’adolescent. « En plus de 30 ans, c’est bien la première fois qu’un jeune garçon décide de faire un don pour le bien-être des animaux. Quand j’ai appris cela, j’en avais presque les larmes aux yeux, et je l’ai invité illico-presto lui et sa famille à cette petite réception en son honneur. »