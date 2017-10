Octobre Rose s'est déplacé à Lidl

À l’occasion du mois Octobre Rose, le Centre Hospitalier de Mouscron et la Maison de la Santé de la ville de Mouscron se sont associés pour une campagne de sensibilisation commune. Deux infirmières attendaient les clients à la sortie du magasin afin de leur offrir un ruban et des informations sur le cancer du sein. Il y avait beaucoup à apprendre.

Et vous, saviez-vous que le cancer du sein était également possible chez les hommes ? Maintenant, oui. En effet, si les femmes sont plus souvent touchées, il n’est pas rare que les personnes de sexe masculin soient atteintes de ce cancer. « Même si le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l’homme », explique Hélène Wyckhuys, infirmière à la Maison de la Santé. Cette information, vous pouviez l’obtenir au Lidl de la rue de la Liesse, à Mouscron.

