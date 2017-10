Mouscron: 2.000 euros récoltés pour la petite Piha

La vie de la petite Piha n’a pas été de tout repos depuis sa naissance, il y a près de deux ans. La jeune fille multiplie les passages à l’hôpital et les opérations. L’argent récolté par l’apéro-repas du cœur servira surtout à financer un projet qui consiste à permettre à la petite Piha d’avoir sa propre salle de bain et sa propre chambre. « Cela permettra également de lui donner ses soins médicaux, qui sont très conséquents, dans un environnement plus favorable. Actuellement, tout se passe dans le salon, ce qui ne sera bientôt plus possible », expliquait dans nos colonnes Maxime Deldique, son papa. Ce mercredi, les conseillers cdH ont pu lui remettre un chèque d’un montant de 2.000 €. Un joli coup de pouce pour les parents de la petite Piha qui ne savaient pas comment les remercier.