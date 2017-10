Nicolas Martin: « Je souhaiterais devenir un jour maïeur de Mons...»

N. Martin a détaillé le processus à un an des communales.

« Je ferai part de mon choix en mars, répond Nicolas Martin. Il y aura d’abord une discussion dans le parti. » En tout cas l’échevin n’écarte pas catégoriquement la possibilité de se mettre premier sur la liste du PS, ceci après un vote des militants. Mais on imagine difficilement un bras de fer entre le bourgmestre et son Premier échevin, ce n’est pas le style des deux hommes politiques. À moins que tous deux négocient un accord… ?

Ce vendredi, à un an des élections, Nicolas Martin, par ailleurs président de la Fédération PS de Mons-Borinage, a présenté l’ensemble du processus destiné à la mise en place des listes communales et provinciales pour 2018 dans l’arrondissement. « Nous aurons une liste partout, explique Nicolas Martin, sauf à Jurbise où nous formerons un cartel avec d’autres formations, ainsi qu’à Dour où ce sera une liste de rassemblement » Et ailleurs ?

À Honnelles, le nom de la liste reste à déterminer, mais les socialistes seront bien présents. À Hensies, il est acquis qu’il s’agira d’une « liste du bourgmestre » emmenée (en principe) par Eric Thiébaut. Enfin à Lens, Laurence Lelong, cheffe de file PS et échevine, passera la main à un jeune candidat dont on ne connaît pas encore le nom.

« Nous ouvrirons nos listes un peu partout à des candidats de la société civile mais sans pour autant cacher notre appartenance politique. On n’avancera pas déguisés comme d’aucuns peuvent le faire »(allusions à la liste de G-L. Bouchez), précise le président de la fédération.

7.000 affiliés

Les 7.000 affiliés que compte la fédération seront amenés à désigner leurs représentants après un appel à candidatures par commune. Les affiliés recevront ensuite le programme des candidats(e)s, lesquels seront présentés dans chaque USC (union socialiste communale) durant la semaine qui précède le scrutin interne. Celui-ci se déroulera bien sûr à bulletin secret.

Pour la première fois, les listes PS compteront 15 % de représentants de moins de 30 ans, de même, conformément à une modification du code de la démocratie locale, 30 % de femmes devront siéger dans les collèges communaux.