«Mons en mieux», Bouchez tête de liste

Dans tout juste un an, le 14 octobre 2018, les citoyens seront appelés aux urnes pour désigner leurs représentants dans les communes et les provinces. Ce vendredi, le chef de groupe des libéraux à Mons a présenté la nouvelle liste qu’il conduira aux prochaines élections. « Mons en mieux » réunira un tiers de libéraux, un tiers de candidats provenant d’autres formations politiques, et un tiers de personnes issues de la société civile.

Qui figurera sur la liste « Mons en mieux » ? À cette question, Georges-Louis Bouchez n’a pas répondu devant la presse ! Mais c’est promis, la semaine prochaine, on connaîtra le nom d’une dame candidate, une personnalité, assure-t-il ! Le leader se montre prudent et taiseux sur la composition de sa liste... Parce que beaucoup de personnes approchées ont décliné l’offre ? C’est notamment le cas pour Jean-Pierre Viseur (ex-chef de groupe Ecolo à Mons jusqu’en 2012), et de Catherine Houdart, échevine PS à Mons. Hier, le nom d’Opaline Meunier, présidente de l’Union des étudiants de la Communauté française (UNECOF) circulait également. L’intéressée étiquetée cdH réfute, précisant que prendre place sur une liste dans le cadre d’élections communales est incompatible avec sa fonction à l’UNECOF...

Par contre Richard Miller, conseiller communal MR à Mons, confirme sa présence dans le groupe de tête de la liste, suivi d’autres mandataires MR.

« On ne vote pas MR ! »

Le projet de lancer une nouvelle liste à Mons est parti d’un constat : « Lors de nos contacts avec les citoyens, explique Georges-Louis Bouchez, beaucoup sont d’accord avec nos idées, avec cette nécessité de changer les choses à Mons, mais ils nous disent en même temps qu’ils ne peuvent soutenir une liste libérale... »

De là est née « Mons en mieux » (MEM), liste lancée par le MR mais ouverte à un maximum de citoyens, y compris des membres d’autres familles politiques.

Le programme, on le connaîtra plus tard. Mais la philosophie de MEM repose sur « les ressources et les atouts que possède Mons, comme la présence de 12.000 étudiants, sa riche histoire, son patrimoine et son folklore. Mais un fatalisme s’est installé. Nous voulons au contraire impulser un changement positif, rendre la ville plus attractive. Avec un projet pour la ville. »

Donner une nouvelle dynamique symbolisée par le mouvement de couleurs (vers le haut) dans le logo, inspire le remuant libéral décidé à rompre avec le « conservatisme politique à Mons ».

Concernant les résultats de notre sondage (édition de jeudi) selon lesquels le MR obtiendrait 18,1 des voix en 2018, Georges-Louis Bouchez commente :« Une projection indique que nous aurions 9 sièges au lieu de 8 actuellement, c’est donc une progression. Au niveau wallon et dans d’autres villes le MR perd 5 %. À Mons, nous évoluons, cela montre que notre activité est reconnue et utile ! »