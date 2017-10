Votre quotidien reste plus que jamais leader

Les calculs d’audience des différents titres de presse quotidienne réalisés par le CIM (Centre d’information sur les médias) viennent de tomber. Avec une bonne nouvelle à la clé : Sudpresse est, une fois de plus, plus que jamais le journal préféré des lecteurs, du côté francophone.

Si l’ensemble des journaux francophones, tant sur leurs versions papier que sur leurs sites internet, ont un total de 2.008.610 lecteurs en moyenne au quotidien, Sudpresse en représente à lui seul le quart, avec 656.700 personnes qui lui font confiance tous les jours pour les informer. Cela signifie 26 % des parts de marché de l’ensemble des titres du centre et du sud du pays.

De quoi réjouir, bien entendu, l’ensemble de la rédaction de Sudpresse, que les lecteurs récompensent de son travail par cette belle fidélité. « Cette année encore nos titres sont les journaux les plus lus en Belgique francophone en papier et numérique », résume ainsi Vincent Brossel, Directeur commercial et marketing. « C’est une grande fierté ! Nous restons plus que jamais les leaders du marché. C’est un travail d’équipe réalisé par la plus grande rédaction en Belgique francophone, répartie dans l’ensemble du territoire, d’Arlon à Tournai en passant par Liège, Namur, Charleroi… Merci à vous, nos lecteurs, qui nous accordez votre confiance ! »

La deuxième marche du podium est occupée par Le Soir qui totalise pour sa part 556.440 lecteurs au quotidien, et 21 % de parts de marché. Une belle récompense pour le groupe Rossel, dont ces deux titres font partie.

Le CIM avait arrêté de faire ces calculs d’audience pendant deux ans. Il les a repris après avoir revu sa façon de les réaliser, tenant compte notamment des nouvelles habitudes de lecture sur les supports digitaux. Ces améliorations méthodologiques sont telles « qu’il n’est pas possible de comparer ces nouveaux résultats avec ceux du passé », regrette-t-il officiellement. Sans doute cela redeviendra-t-il possible avec sa prochaine vague d’audiences, la présente portant sur la période allant de juin 2016 à mai 2017.