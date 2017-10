Trump annonce qu'il ne certifiera pas l'accord sur le nucléaire iranien

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu’il refusait de certifier l’accord sur le nucléaire iranien, le dénonçant comme «l’un des pires» qui soit et a martelé que Téhéran n’en respectait pas l’esprit.

Avec cet accord, «nous avons obtenu de faibles inspections en échange de rien de plus que de repousser, purement à court terme et temporairement, l’avancée de l’Iran vers l’arme nucléaire. Quel est le sens d’un accord qui ne fait que retarder la capacité nucléaire pour une courte période? Ceci est inacceptable pour le président des Etats-Unis», a déclaré Donald Trump à la Maison Blanche en dévoilant sa décision sur cet accord emblématique de la présidence Obama.

Donald Trump a également dénoncé le comportement de la «dictature iranienne», qui est à ses yeux l’un des principaux «soutiens au terrorisme» dans le monde.Téhéran «sème la mort, la destruction et le chaos à travers le monde», et «l’agression de la dictature iranienne se poursuit à ce jour», a déclaré le président américain en dévoilant, à la Maison Blanche, sa «stratégie» pour faire face à l’Iran et sa décision sur l’accord sur le programme nucléaire iranien.