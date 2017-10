Madison, la deuxième fille de Patrick Vanderlinden bourreau de Louise, sous le choc: «À cause de ses actes, il y a des gens qui s'en prennent à nous, mais nous, on n'en peut rien, ce n'est pas nous qui avons fait ça»

Madison Vanderlinden est une jeune maman de 23ans qui doit aujourd’hui évoquer les actes de son père. Elle est en effet la fille aînée de Patrick Vanderlinden, bourreau de Louise, la jeune étudiante tuée dans son kot à Liège. Au micro de nos confrères de RTL-Info, elle a accepté de parler de son père, de son enfance et de ce qu’elle vit depuis les faits. « Quelqu’un de ma famille m’a contactée pour me dire que mon papa était arrêté. Je suis tombée des nues. À son travail, on m’a dit qu’il y a eu un mort dans son immeuble et comme il n’y a pas longtemps il a fait un AVC, je me suis dit : ‘C’est peut-être lui, il est peut-être mort et il a peut-être eu quelque chose » explique-t-elle.

©Capture vidéo RTL

Mais rapidement, Madison est mise au courant des actes de son père. « Quand j’ai appris ce qu’il avait fait, je n’ai pas compris, d’ailleurs je suis encore sous le choc, parce que je n’imaginais pas qu’il puisse faire ça. Je l’ai encore eu au téléphone samedi, il m’a dit ‘ça va bien, comment ça va ta grossesse ? Je vais encore être une fois papy’. Il travaillait tous les jours, il allait au travail, il revenait chez lui. Il a fait des erreurs, oui, mais il venait de reprendre une vie, je ne comprends pas… Là je me dis que peut-être il a joué un rôle et qu’en fait je me suis trompée sur la personne. »

Car ce qui fait le plus mal à la jeune femme, c’est qu’elle avait récemment décidé de lui refaire confiance. « Il est sorti de prison et je me suis dit : ‘Je vais essayer de lui refaire confiance’. Donc il est vraiment rentré dans ma vie. Je suis tombée enceinte très jeune, il a vu ma petite fille. Je lui ai fait confiance et là je me prends une grosse claque et je me dis : ’Mince alors, ça aurait pu m’arriver, peut-être à un de mes enfants’. Quand je vois cette jeune fille, je me dis qu’elle a mon âge, c’est ça qui me rend triste. »

En guise de conclusion, Madison regrette d’être prise pour cible pour les actes de son père : « À cause de ses actes, il y a des gens qui s’en prennent à nous, mais nous, on n’en peut rien, ce n’est pas nous qui avons fait ça. »