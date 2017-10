Malines-Anderlecht: Pieter Gerkens ouvre le score pour les Mauves (direct 0-1)

Hein Vanhaezebrouck veut s’imposer à Malines ce vendredi soir pour son premier match à la tête d’Anderlecht. « Et si la manière est en plus au rendez-vous, c’est encore mieux. Mais le plus important est de revenir avec les trois points », avait confié l’ex-entraîneur de La Gantoise jeudi en conférence de presse.

Anderlecht, 7e au classement avec 15 points, ne peut en effet que rentrer avec les trois points à l’issue de ce duel.