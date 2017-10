La Wallonie renforce son plan anti-radicalisme: Willy Borsus dévoile à Sudpresse les mesures concrètes auxquelles ses ministres vont réfléchir

Le gouvernement fédéral a multiplié les mesures contre le radicalisme, depuis les premiers attentats touchant l’Europe puis, malheureusement, la Belgique. Mais son homologue wallon y a également son mot à dire. La précédente majorité namuroise avait initié une série de choses. Dans l’entretien exclusif qu’il accorde à Sudpresse, Willy Borsus (MR) annonce la mise en chantier d’une série de changements fondamentaux, avec des mesures très concrètes que plusieurs de ses ministres vont prendre ou améliorer.

> Sites sensibles, parcours d’intégration, CPAS et Forem, mosquées, prévention sur le terrain,… : Willy Borsus nous dévoile en exclusivité les mesures concrètes auxquelles ses ministres vont réfléchir.

« On remet sur le métier ce plan wallon de lutte contre le radicalisme, qui est un enjeu majeur », assène d’emblée le ministre-président. « Pour l’essentiel, il avait vu le jour en 2015, dans la foulée des attentats au siège de Charlie Hebdo. On y trouvait de la coordination avec le fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment via la mise en place d’un centre d’appui interdisciplinaire. Il contenait aussi de la prévention, de la sensibilisation au niveau des communes. Et puis trois : des éléments de détection. Cela représente environ 11 millions d’euros de budget. »

« Je ne veux pas faire peur »

« Nous devons bien mesurer l’impact des actions déjà menées dans les quartiers, sur le terrain. Ce sera notre premier élément de réorientation. Mais je rappelle aussi que nous sommes toujours en niveau 3. Il y a eu très récemment ailleurs que chez nous des faits graves, très violents, dramatiques. On ne doit à aucun moment baisser la garde, laisser le temps diluer l’attention de la vigilance, ni le caractère déterminé. Notre détermination est totale. »