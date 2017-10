C'est le grand soir pour Tatiana Silva dans «Danse avec les Stars»: «Je ne céderai ma place à personne», nous confie la Miss Météo

C’est une Tatiana Silva tout sourire qui nous reçoit en exclusivité : « Je ne céderai ma place à personne. Il faudra me marcher sur le corps pour ça ! » C’est dire sa motivation et surtout son plaisir de participer, dès ce soir, au grand show de TF1. Dernières confidences de l’ancienne Miss Belgique avant son entrée en piste…

« Danse avec les stars », ça vous faisait rêver quand vous regardiez l’émission en Belgique ?

Avec une de mes amies, on rêvait des tenues de l’émission, de ses musiques et de ses danses de salon surtout. Mais comme ça s’intitule « Danse avec les stars », je ne savais pas trop comment je pourrais y participer. Ça faisait partie des rêves dans lesquels je me fondais. Un rêve plus que lointain… quasiment impossible !

Mais maintenant que vous êtes sur TF1, regardée tous les jours par des millions de téléspectateurs, vous entrez dans la case « stars »…

Je ne me considère pas comme une star, mais j’ai la chance et l’opportunité de le faire… Mais ça reste assez invraisemblable ce qui m’arrive !

Quand on vous a proposé de participer à l’émission, quelle a été votre réaction ?

C’est d’abord passé par ma direction à TF1, avant même que moi je sois avertie. Ensuite, la direction de l’info m’a informée en me disant qu’ils avaient reçu une demande particulière. J’ai dit « oui » évidemment, j’adore danser. Par contre, je leur ai aussi répondu que je suis venue à TF1 pour faire la météo et j’en suis très ravie. Et que s’ils estiment que participer à « Danse avec les stars », ce n’est pas possible ou c’est compliqué par rapport à mes fonctions, aucun souci. Tout était entre leurs mains et entre les mains de Louis Bodin et Evelyne Dhéliat aussi, parce qu’il fallait absolument qu’ils puissent se relayer pour combler les dates que je ne pourrais pas faire pendant un temps… pour une durée indéterminée en fait.

