L'incroyable mariage de Radja Nainggolan: le Diable et son épouse se sont repassés la bague au doigt pour un magazine italien

Si Roberto Martinez ne l’avait pas repris dans sa sélection contre la Bosnie et Chypre, Radja Nainggolan ne broie pas du noir. Au contraire : il s’amuse ! Il vient de participer en Italie, où il évolue sous les couleurs de l’AS Rome, à un shooting photos avec sa chère et tendre Claudia, pour le magazine Diva e Donna. Un moment émouvant pour le couple qui, même s’il est marié depuis 2011, n’avait jamais eu droit à la robe blanche et le costume…